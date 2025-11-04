Зачем в компьютере батарейка

Любой компьютер имеет элемент, выполняющий часто незаметные, но критически важные функции. Речь о CMOS-батарее. Многие пользователи даже не догадываются, что она есть в компьютере, в то время как ее корректная работа крайне важна.

Основное предназначение маленькой круглой батарейки – обеспечивать непрерывное питания часов реального времени (RTC - Real-Time Clock) материнской платы. Эти часы отвечают за отслеживание текущей даты и времени, даже когда компьютер полностью отключен от сети.

Круглая батарейка формата CR2032 позволяет системе сохранять корректную временную метку при каждом последующем включении, и избавляет юзера от необходимости ручной настройки даты и времени.

Помимо функции часового механизма, батарейка поддерживает энергонезависимую память, известную как CMOS RAM. В ней хранятся настройки BIOS, которые определяют фундаментальные параметры работы системы: порядок загрузки ОС, настройки оборудования, а также параметры, связанные с производительностью и безопасностью.

Сохранение этих данных при отключенном питании обеспечивает корректный старт и функционирование компьютера без необходимости повторной конфигурации после каждого полного отключения.

Снижение заряда батареи может привести к появлению сообщений об ошибках «CMOS checksum error» или «CMOS settings wrong» при запуске. Это верный признак того, что «серебристую таблетку» пора заменить.

Таким образом, CMOS-батарея играет роль надежного источника питания для ключевых системных часов и конфигурационных данных, обеспечивая стабильность и корректность функционирования компьютера на системном уровне.