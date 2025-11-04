НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Зачем в компьютере батарейка

Источник:
Sibnet.ru
305 0
материнская плата компьютера
Фото: derivative work: Beta34 (talk)Bottom_EPIA_PX10000G_Motherboard.JPG: Dayj

Любой компьютер имеет элемент, выполняющий часто незаметные, но критически важные функции. Речь о CMOS-батарее. Многие пользователи даже не догадываются, что она есть в компьютере, в то время как ее корректная работа крайне важна.

Основное предназначение маленькой круглой батарейки – обеспечивать непрерывное питания часов реального времени (RTC - Real-Time Clock) материнской платы. Эти часы отвечают за отслеживание текущей даты и времени, даже когда компьютер полностью отключен от сети. 

Круглая батарейка формата CR2032 позволяет системе сохранять корректную временную метку при каждом последующем включении, и избавляет юзера от необходимости ручной настройки даты и времени.

Помимо функции часового механизма, батарейка поддерживает энергонезависимую память, известную как CMOS RAM. В ней хранятся настройки BIOS, которые определяют фундаментальные параметры работы системы: порядок загрузки ОС, настройки оборудования, а также параметры, связанные с производительностью и безопасностью. 

Сохранение этих данных при отключенном питании обеспечивает корректный старт и функционирование компьютера без необходимости повторной конфигурации после каждого полного отключения.

Названа самая популярная геймерская видеокарта

Снижение заряда батареи может привести к появлению сообщений об ошибках «CMOS checksum error» или «CMOS settings wrong» при запуске. Это верный признак того, что «серебристую таблетку» пора заменить.

Таким образом, CMOS-батарея играет роль надежного источника питания для ключевых системных часов и конфигурационных данных, обеспечивая стабильность и корректность функционирования компьютера на системном уровне.

Еще по теме
Американская Nvidia стала самой дорогой компанией в мире
Представлен прототип российской игровой консоли
Как компьютер слабее приставки Dendy высадил людей на Луну
Microsoft перестала поддерживать Windows 10
смотреть все
Хайтек #Компьютеры
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
9311
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
9441
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
28214
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
45440
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133728
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
132216
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
165680
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
155449
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2759844
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
181356
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Объект 3I/ATLAS внезапно изменил цвет
Когда лучше отказаться от оплаты банковской картой
Новый утильсбор: что изменится для покупателей иномарок
Зеленский оценил ситуацию в Красноармейске одним словом
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

Captain Nemo

Значит будут грабить простое наше население,а население в очередной раз покажет свою инертность.

Uynachalnica

А че миллиардеров тут не указали, которые плачутся, что им надо помогать, так как народным достоянием...

andrei703333

Во во, пускай лучше тоннель сделают между японией, чтобы тачки гонять без паромов

_ASUS__

это знает что намеренно врёт скрывая первопричины событий ... на фоне уже практически свершившегося факта...