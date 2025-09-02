НАВЕРХ
Названа самая популярная геймерская видеокарта

Игровая платформа Steam опубликовала свежую статистику по конфигурациям компьютеров своих пользователей за август. Самой популярной видеокартой среди пользователей стала GeForce RTX 4060.

Доля GeForce RTX 4060 по итогам августа составила 4,85%. На втором месте расположилась GeForce RTX 3060 с долей 4,79%, на третьем оказалась мобильная версия GeForce RTX 4060 с долей 4,62%.

Самой популярной видеокартой AMD стала Radeon RX 6600, ее доля в Steam составила 0,89%. При этом в целом видеокартами Radeon пользуются всего 17,3% геймеров, у Intel Arc — 7,4%, а видеокарты Nvidia доминируют — у них 74,9%.

Доля пользователей операционной системы Windows 11 на платформе Steam впервые превысила 60%, тогда как доля Windows 10 снизилась до 35,08%. Доля пользователей чипов Intel выросла до 59,76%, процессоры AMD используют 40,16% геймеров.

Хайтек #Компьютеры
