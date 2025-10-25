НАВЕРХ
Названы лучшие бюджетные наушники

«Палач»
Наушники
Фото: © Sibnet.ru

Названы лучшие бюджетные беспроводные наушники в пределах 5 тысяч рублей по версии тематического портала «Палач». Список возглавили Redmi Buds 6 Active от Xiaomi.

Стоимость этих наушников начинается от 1,9 тысячи рублей. При этом их владельцы получают большие излучатели (14,2 миллиметра) со сбалансированным звучанием и системой из четырех микрофонов для шумоподавления во время звонков.

Также Redmi Buds 6 Active имеют защиту от влаги по стандарту IPX4, поддерживают Bluetooth 5.4 и управление жестами. Работать они могут до шести часов — или до 30 часов при подзарядке от кейса.

Huawei FreeBuds SE 3 за 2,5 тысячи рублей также в топ-3, они имеют десятимиллиметровые излучатели, четыре микрофона, поддерживают Bluetooth 5.4. Без подзарядки они способны проработать до девяти часов. С подзарядкой от кейса — до 42 часов.

Тройку лучших бюджетных наушников замыкают Honor Choice Earbuds S7 стоимостью 3,5 тысячи рублей. Драйвер модели имеет размер в 13 миллиметров, в наличии также шесть микрофонов и датчики прилегания для автоматического прерывания музыки при снятии наушников.

Honor Choice Earbuds S7 поддерживают функцию шумоподавления, управление жестами, кодек LDAC, имеют игровой режим с минимальной задержкой звука, защиту от влаги и пыли по стандарту IP54. Работать без подзарядки они могут до 7,5 часов, от кейса — до 36 часов.

