Евросоюз утвердил новые стандарты зарядных устройств

Европейская комиссия утвердила новые стандарты зарядных устройств, соответствующий документ опубликован на сайте организации. С 2029 года любые зарядки для гаджетов мощностью до 240 Вт обязаны иметь разъем USB Type-C и съемный провод.

Нововведения направлены на снижение количества электронных отходов и уменьшение потребления электроэнергии при работе, отмечается в документе. Компании-производители получили трехлетнюю отсрочку для подготовки к новым стандартам.

Все совместимые зарядные устройства получат специальную отметку «EU Common Charger», где будут отображены важнейшие характеристики оборудования: номинальная мощность, коэффициент энергоэффективности, срок службы и возможную ремонтопригодность.

Введение общего стандарта позволит снизить потребление электричества зарядными блоками приблизительно на 2,5-4%, снизив одновременно выбросы углекислого газа почти на 10%. Это позволит сэкономить несколько сотен миллионов евро за год.