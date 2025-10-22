НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Casio выпустила миниатюрную версию часов G-Shock

Источник:
Sibnet.ru
194 0
Фото: © casio.com

Японская компания Casio презентавала мини-версию легендарных противоударных часов G-Shock размером с кольцо. Модель Nano DWN-5600 весит всего шесть граммов и имеет те же функции, что и наручная версия.

Размер новинки 23,4 х 20 х 7,5 миллиметра. Разработчики заявляют, что часы удобно «сидят» на пальце и обладают прочностью полноразмерных G-Shock. Длина ремешка регулируется от 48 до 82 миллиметров.

Как и во «взрослой» модели, в Nano установлен ЖК-дисплей с подсветкой, на который выводится время, часовой пояс, секундомер и автоматический календарь. Переключение между режимами реализовано с помощью боковых кнопок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕCasio перевыпустила часы Марти Макфлая из «Назад в будущее»

Корпус и ремешок часов изготовлены из переработанной смолы, что отражает заботу компании об окружающей среде. На одной батарейке Nano DWN-5600 могут протянуть до двух лет, после чего ее можно легко заменить.

Часы поступят в продажу «в ближайшие недели» по цене около 100 долларов. На выбор доступны версии в черном, красном и желтом цветах.

Еще по теме
Samsung официально представила гарнитуру Galaxy XR
Asus представила мощный игровой ПК размером с консоль
Назван главный недостаток портативки ROG Xbox Ally
Casio перевыпустила часы Марти Макфлая из «Назад в будущее»
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
8140
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
8555
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
27493
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
44519
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
133065
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
131551
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
164952
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
154991
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2758644
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
180782
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Вымерший попугай вылупился в зоопарке со 101 попытки
Россия поднимет со дна затопленные советские подлодки
СМИ узнали о требовании Путина к Украине в разговоре с Трампом
России предрекли победу на Украине «в ближайшие недели»
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Вся правда о зубных пастах и щетках
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
История строительства Коммунального моста в фотографиях
Топ комментариев

pepelmetal

Сношение зельки в асашай, уже становится доброй традицией

the_great_white

3,5 года условно! страшное наказание...

scorpion2777

Вот такой болт вместо "Томагавков"

mosquito__2010

по сообщениям телеграмм канала УВБ-76 логи сегодня 20 окт. 2025 г. прозвучали три слова -донкихотдыроколпосаженый5...