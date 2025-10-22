Casio выпустила миниатюрную версию часов G-Shock

Японская компания Casio презентавала мини-версию легендарных противоударных часов G-Shock размером с кольцо. Модель Nano DWN-5600 весит всего шесть граммов и имеет те же функции, что и наручная версия.

Размер новинки 23,4 х 20 х 7,5 миллиметра. Разработчики заявляют, что часы удобно «сидят» на пальце и обладают прочностью полноразмерных G-Shock. Длина ремешка регулируется от 48 до 82 миллиметров.

Как и во «взрослой» модели, в Nano установлен ЖК-дисплей с подсветкой, на который выводится время, часовой пояс, секундомер и автоматический календарь. Переключение между режимами реализовано с помощью боковых кнопок.

Корпус и ремешок часов изготовлены из переработанной смолы, что отражает заботу компании об окружающей среде. На одной батарейке Nano DWN-5600 могут протянуть до двух лет, после чего ее можно легко заменить.

Часы поступят в продажу «в ближайшие недели» по цене около 100 долларов. На выбор доступны версии в черном, красном и желтом цветах.