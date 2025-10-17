Casio перевыпустила часы Марти Макфлая из «Назад в будущее»

Японская корпорация Casio к юбилею фильма «Назад в будущее» перевыпустила культовые часы с калькулятором. В картине Роберта Земекиса 1985 года такую модель носил Марти Макфлай.

Переиздание CA-53 выполнено в обновленном дизайне, отсылающем к элементам машины времени на базе DeLorian, на которой герои фильма перемещались между эпохами.

«Это больше, чем просто часы, это часть истории кино, носимая капсула времени и вещь первой необходимости для тех, кто вырос, мечтая о ховербордах и путешествиях во времени», – заявляет производитель на официальном сайте.

Часы имеют алюминиевый корпус и тот же набор функций, что и оригинал. Каждый экземпляр поставляется в коробке, стилизованной под VHS-кассету. Таким образом Casio отдает дань уважения «золотому веку домашнего видео».

Ностальгическую модель оценили в 115 евро. Тираж, по данным производителя, строго ограничен.

Часы Casio CA-53, помимо Марти Макфлая, носил еще один культовый киноперсонаж – учитель химии Уолтер Уайт из сериала «Во все тяжкие».