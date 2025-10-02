НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Нейросети Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Google представила клавиатуру с дисковым набором

Источник:
Sibnet.ru
249 0
Фото: © blog.google

Японское подразделение Google представило очередной шуточный концепт – дисковую клавиатуру для ПК Gboard Dial Edition. Информация о новинке опубликована в блоге компании.

«Мы поняли, что в предыдущих клавиатурах не хватало одного действия: вращения. Изогнутый метод работы и ностальгический жужжащий звук клавиатуры откроют для вас новые ощущения от печати», – говорится в описании устройства.

Гаджет имеет несколько отдельных дисков для разных функций: ввода текста, цифр, перемещения курсора и других. Дисковый ввод, по мнению разработчиков, предотвращает совершение ошибок в тексте, так как у пользователя есть время спокойно обдумать следующий символ, пока диск возвращается в исходное положение.

Rhythm выпустила bluetooth-колонку с динамо-машиной

Планов по запуску Gboard Dial Edition в серийное производство у разработчиков нет. Все, кто всерьез заинтересуется новинкой, могут скачать чертежи устройства на Github.

Дисковая клавиатура – не первый шуточный концепт японского подразделения Google. В 2022 году оно представило клавиатуру Gboard Bar, на которой все клавиши расположены в один ряд. Длина устройства составила 1, 65 метра.


Еще по теме
Смарт-часы Samsung помогут выявить болезни сердца
Xiaomi выпустила ультратонкий пауэрбанк на 5000 мАч
GoPro представила 8K камеру и еще две новинки
Сбер представил умное кольцо за 25 тысяч рублей
смотреть все
Хайтек #Гаджеты
Как сделать
Топ-5 сервисов для перевода аудио в текст
25.09.25, 21:41
3595
0
Как удалиться из «Одноклассников»: инструкция
Сделать это можно как на сайте, так и в мобильном приложении
24.09.25, 22:28
4150
0
Смартфон упал в воду: что делать для спасения
Спасти телефон после контакта с водой реально, однако для этого необходимо следовать четкому и правильному алгоритму
20.08.25, 23:04
23267
0
Как убрать пароль при запуске Windows 11
Пользователю при входе в Windows 11 каждый раз требуется ввести пароль учетной записи или пин-код. Как сделать вход автоматическим?
24.07.25, 23:51
40055
0
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
Как правильно ухаживать за экраном телевизора или монитора, чтобы не повредить покрытие при протирке?
24.10.24, 23:09
129007
1
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
127522
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
160697
3
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
151042
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
2750218
4
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
176841
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Каждый пятый автовладелец поддержал запрет старых машин
Ученые впервые зафиксировали оргию акул
Зачем цифровой рубль потребителю
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...

pepelmetal

"самое время оказать максимальное давление на экспорт нефти из России" Неужели откажутся ?

Qprovessional

русский автопром неконкурентноспособен получается, что даже с преференциями, дотациями и льготами в ж...