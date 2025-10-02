Google представила клавиатуру с дисковым набором

Японское подразделение Google представило очередной шуточный концепт – дисковую клавиатуру для ПК Gboard Dial Edition. Информация о новинке опубликована в блоге компании.

«Мы поняли, что в предыдущих клавиатурах не хватало одного действия: вращения. Изогнутый метод работы и ностальгический жужжащий звук клавиатуры откроют для вас новые ощущения от печати», – говорится в описании устройства.

Гаджет имеет несколько отдельных дисков для разных функций: ввода текста, цифр, перемещения курсора и других. Дисковый ввод, по мнению разработчиков, предотвращает совершение ошибок в тексте, так как у пользователя есть время спокойно обдумать следующий символ, пока диск возвращается в исходное положение.

Планов по запуску Gboard Dial Edition в серийное производство у разработчиков нет. Все, кто всерьез заинтересуется новинкой, могут скачать чертежи устройства на Github.

Дисковая клавиатура – не первый шуточный концепт японского подразделения Google. В 2022 году оно представило клавиатуру Gboard Bar, на которой все клавиши расположены в один ряд. Длина устройства составила 1, 65 метра.



