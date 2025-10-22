Как компьютер слабее приставки Dendy высадил людей на Луну

Бортовой компьютер Apollo Guidance Computer (AGC), который сегодня не назовешь и калькулятором, более полувека назад обеспечил благополучную высадку людей на Луну.

Астронавты Нил Армстронг и Базз Олдрин высадились на Луну 20 июля 1969 года. Модуль «Орел», отсоединившись от космического корабля «Аполлон-11», прилунился в районе Моря Спокойствия. И хотя большая часть расчетов производилась на Земле, немалый вклад в успех лунной миссии внес бортовой компьютер Apollo Guidance Computer (AGC). Он выполнял вычисления для навигации и управления космическим кораблем.

Бортовой компьютер разработали в Лаборатории приборостроения Массачусетского технологического института под руководством Чарльза Старка Дрейпера, известного как отец инерциальной навигации.

Роль процессора в этом компьютере выполняли кремниевые интегральные схемы. Тактовая частота такого «процессора» составляла 2,048 мегагерц. Для сравнения приставка Super Nintendo Entertainment System, известная жителям России по клону под названием Dendy, оснащалась процессором с тактовой частотой 3,58 мегагерц.

Модуль ОЗУ в компьютере Apollo Guidance Computer

AGC имел оперативную память на 2048 слов (4 килобайта) и постоянную память объемом 36 864 слова (около 72 килобайт).

Программное обеспечение AGC было написано на языке ассемблера и хранилось в постоянной памяти.

Управление компьютером осуществлялось с помощью цифровой клавиатуры как у калькулятора и небольшого дисплея. Сам компьютер весил 32 килограмма. Клавиатура и дисплей – 8 килограммов.

клавиатура и дисплей бортового компьютера Apollo Guidance Computer Фото : NASA/Dennis Taylor

Во время посадки Армстронга и Олдирна на Луну бортовой компьютер несколько раз подал сигнал о нехватке памяти и вычислительных ресурсов. Оказалось, что он продолжал обрабатывать данные с радара сближения с командным модулем, что отнимало 14% его ресурсов, в то время как программа посадки требовала не менее 90% его вычислительной мощности.

По совету из Центра управления полетами в Хьюстоне астронавты проигнорировали эти сигналы и провели успешную высадку.

Позже эта ошибка программного обеспечения была устранена, а Apollo Guidance Computer продолжили устанавливать на других кораблях лунной программы «Аполлон», последний из которых успешно прилунился 11 декабря 1972 года.