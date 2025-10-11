Объект 3I/ATLAS внезапно стал извергать водную струю

Межзвездный объект 3I/ATLAS начал выбрасывать воду «как пожарный шланг» еще до приближения к Солнцу, выяснили астрономы.

Исследователи при помощи ультрафиолетового спектрографа обнаружили излучение гидроксила(OH) — продукта распада молекул воды под действием солнечных лучей, соответствующие выводы опубликованы журналом Astrophysical Journal Letters.

Согласно расчетам, в настоящее время комета теряет десятки килограммов воды в секунду, что является достаточно мощным потоком. Скорее всего, испарение происходит из облака крошечных ледяных зерен, которые нагреваются солнечным светом.

При этом 3I/ATLAS находится примерно в трех астрономических единицах от Солнца — это почти втрое дальше, чем орбита Земли. Обычно на такой дистанции лед на кометах еще не начинает активно испаряться.

3I/ATLAS является крупнейшим межзвездным объектом за всю историю современных наблюдений, ее размер оценивается как минимум в шесть километров. Ее возраст — более 7 миллиардов лет.

Комета движется через Солнечную систему со скоростью более 210 тысяч километров в час по необычно прямой траектории. Некоторые ученые высказывали предположение, что 3I/ATLAS может быть инопланетным кораблем.