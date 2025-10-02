НАВЕРХ

Епанчинцев предвидел свое увольнение

Вадим Епанчинцев
Покинувший пост главного тренера «Сибири» Вадим Епанчинцев заявил, что предвидел увольнение, а команде не хватило времени, чтобы показать качественный рост. На прощание он пожелал удачи игрокам и назвал болельщиков лучшими.

Руководство «Сибири» в четверг отправило Епанчинцева в отставку в связи с неудовлетворительными результатами. Клуб занимает 10 место в восточной конференции.

Епанчинцев опроверг слухи, что руководство «Сибири» пригрозило уволить его в случае проигрыша «Салавату Юлаеву» (этот матч «Сибирь» проиграла 5:2), но уже понимал, к чему приведут дальнейшие поражения. 

«Мне абсолютно ничего такого не говорили. Вообще руководство клуба не общалось со мной недели две. Было видно, к чему идет дело... Такова наша работа — любого тренера в любой момент могут уволить», — сказал экс-тренер «Сибири» «Матч ТВ»

Плохой старт сезона Епанчинцев объяснил недостатком сыгранности: «Начало сезона, пришли новые хоккеисты, которым все равно нужно время, чтобы сыграться. Невозможно выйти и хорошо сыграть с листа».

По его мнению, на 70% на такой результат повлияла травма вратаря Антона Красоткина. «Были не очень матчи, но гдето Красоткин помогал. Были хорошие матчи, но его напарник Луи Доминг не выручал», — оценил экс-тренер.

Болельщики раскритиковали кандидатуру Буцаева

Он планирует в последний раз встретиться с командой в ближайшие два дня. Заочно Епанчинцев пожелал игрокам «Сибири» верить в себя и отдельно поблагодарил болельщиков клуба: «Они в Новосибирске замечательные, и всегда поддерживают команду. Это лучшие болельщики, которых только можно увидеть».

Епанчинцев подписал двухлетний контракт с ХК «Сибирь» весной 2024 года. На посту главного тренера сменил Сергея Кривокрасова. Будучи главным тренером «Сибири» отметил 100-ю победу в КХЛ (12 сентября «Сибирь» выиграла у «Адмирала» со счетом 2:1).

