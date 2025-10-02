НАВЕРХ

Болельщики раскритиковали кандидатуру Буцаева на тренерство «Сибири»

Источник:
Sibnet.ru
Новым главным тренером ХК «Сибирь», вероятно, станет Вячеслав Буцаев, в прошлом сезоне недолго тренировавший «Барыс». Болельщики клуба восприняли информацию негативно.

ХК «Сибирь» в четверг, 2 октября, расторг контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым из-за неудовлетворительных результатов. Сейчас клуб находится на предпоследнем, 10-м месте в восточной конференции.

Руководство ведет переговоры с Буцаевым, сообщили ТАСС и «Чемпионат» со ссылкой на источники. Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что информация появится завтра.

Буцаеву 55 лет. Как хоккеист — олимпийский чемпион 1992 года, чемпион мира 1993 года, играл за «Торпедо» (сейчас «Лада»), ЦСКА, «Локомотив», а также клубов НХЛ и КХЛ. В качестве тренера возглавлял ЦСКА, «Сочи», нижнекамский «Нефтехимик», подмосковный «Витязь» и астанинский «Барыс».

«Барыс» возглавил по ходу прошлого сезона и проработал в клубе менее месяца. В том числе и поэтому болельщики «Сибири» приняли новость о возможном назначении Буцаева с большой критикой.

«Давайте писать губеру все, чтобы не утверждал кандидатуру Буцаева. Иначе на хоккей никто ходить не будет», «Если это так, я перестану понимать эту жизнь», «Буцаева помню по Сочи, нам не повезло(» — написали они в комментариях.

Спорт #Хоккей #Новосибирск
