НАВЕРХ

Главный тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев отправлен в отставку

Источник:
Sibnet.ru
172 0
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым из-за неудачного старта регулярного чемпионата, сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Результаты «Сибири» по итогам первого месяца регулярки руководство клуба сочло неудовлетворительными: команда занимает 10 место в Восточной конференции, имея в активе 8 очков, 4 победы и 6 поражений.

«Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей-офф 2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе», — говорится в официальном пресс-релизе клуба.

Кто займет пост главного тренера «Сибири» вместо Епанчинцева, пока не сообщается.

Вадим Епанчинцев подписал двухлетний контракт с ХК «Сибирь» весной 2024 года. На посту главного тренера он сменил Сергея Кривокрасова.

Еще по теме
Кубок Первого канала в Новосибирске пройдет без сборной мира КХЛ
Вратари «Авангарда» и «Адмирала» подрались на льду. ВИДЕО
Капризов подписал рекордный контракт в истории НХЛ
«Сибирь» отправила «на дно» тонущий «Салават»
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Топ комментариев

No!

Зашибись. То есть - давайте гробить машины и пусть чаще покупают. Все в угоду дилеров и производителей.

kygear

Представить трудно сколько у него в Кемерово верных дружков.и все они элита и свет общества не говоря...

Uynachalnica

Все идет в строгом соответствии с планом!

-2rist-

он не Россию назвал, а лично Путина! ну наш то хоть ответит..?можно Трампа тигром картонным обозвать...