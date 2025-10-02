Главный тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев отправлен в отставку

Хоккейный клуб «Сибирь» расторг контракт с главным тренером Вадимом Епанчинцевым из-за неудачного старта регулярного чемпионата, сообщила пресс-служба новосибирской команды.

Результаты «Сибири» по итогам первого месяца регулярки руководство клуба сочло неудовлетворительными: команда занимает 10 место в Восточной конференции, имея в активе 8 очков, 4 победы и 6 поражений.

«Мы благодарим Вадима Сергеевича за проделанную работу в нашей команде, за яркое выступление команды в плей-офф 2025 и все те победы, которых нам удалось достичь вместе», — говорится в официальном пресс-релизе клуба.

Кто займет пост главного тренера «Сибири» вместо Епанчинцева, пока не сообщается.

Вадим Епанчинцев подписал двухлетний контракт с ХК «Сибирь» весной 2024 года. На посту главного тренера он сменил Сергея Кривокрасова.