Кубок Первого канала в Новосибирске пройдет без сборной мира КХЛ

Сборная мира КХЛ не приедет в Новосибирск на Кубок Первого канала по хоккею. Информация опубликована на сайте лиги.

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что Сборная мира КХЛ не примет участие в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске», – говорится в сообщении.

Команда, составленная из легионеров разных клубов КХЛ, дебютировала на прошлогоднем турнире и заняла на турнире третье место. Единственная победа была одержана над сборной Казахстана со счетом 3:1.

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря на «Сибирь-Арене». В нем, как ожидается, примут участие действующий победитель турнира – сборная «России 25», сборные Белоруссии и Казахстана. В сентябре ФХР сообщала, что ведет переговоры о четвертом участнике.