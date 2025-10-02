НАВЕРХ

Кубок Первого канала в Новосибирске пройдет без сборной мира КХЛ

Источник:
Sibnet.ru
152 1
Фото: © fhr.ru

Сборная мира КХЛ не приедет в Новосибирск на Кубок Первого канала по хоккею. Информация опубликована на сайте лиги.

«Континентальная хоккейная лига и Федерация хоккея России приняли совместное решение о том, что Сборная мира КХЛ не примет участие в ближайшем Кубке Первого канала, который состоится в декабре 2025 года в Новосибирске», – говорится в сообщении.

Команда, составленная из легионеров разных клубов КХЛ, дебютировала на прошлогоднем турнире и заняла на турнире третье место. Единственная победа была одержана над сборной Казахстана со счетом 3:1.

Вратари «Авангарда» и «Адмирала» подрались на льду

Кубок Первого канала пройдет с 11 по 14 декабря на «Сибирь-Арене». В нем, как ожидается, примут участие действующий победитель турнира – сборная «России 25», сборные Белоруссии и Казахстана. В сентябре ФХР сообщала, что ведет переговоры о четвертом участнике.

Еще по теме
Главный тренер ХК «Сибирь» Епанчинцев отправлен в отставку
Вратари «Авангарда» и «Адмирала» подрались на льду. ВИДЕО
Капризов подписал рекордный контракт в истории НХЛ
«Сибирь» отправила «на дно» тонущий «Салават»
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
Российские паралимпийцы
Российских паралимпийцев допустили к участию с флагом и гимном
27.09.2025 14:46
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Самые удивительные подводные снимки. ФОТО
Гид по кофе: девять популярных напитков
Чем мерили до появления метра. ИНФОГРАФИКА
Всмятку, вкрутую, в мешочек: как варить яйца
Самое обсуждаемое
45
США задумались над передачей Украине крылатых ракет Tomahawk
31
Зеленский пригрозил блэкаутом в Москве
25
МИД обвинил Киев в подготовке провокаций для начала мировой войны
24
Пророссийские и прозападные силы столкнутся на выборах в Молдавии
20
Прозападная партия победила на выборах в Молдавии