Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею

Кубок Первого канала по хоккею впервые пройдет в Новосибирске, сообщил президент ФХР Владислав Третьяк.

Турнир с участием национальных сборных пройдет с 8 по 15 декабря во время паузы в регулярном чемпионате КХЛ. По словам Третьяка, в качестве городов-хозяев турнира рассматривались также Нижний Новгород и Ярославль.

«Новая арена в Нижнем Новгороде будет принята только в районе 26 декабря. Поэтому мы не успеваем, и нам не разрешат там играть. Мы хотели сыграть на Кубке Первого канала в Ярославле, но там тоже принять нашу команду не могут. Поэтому у нас хороший вариант с Новосибирском. Тем более там любят хоккей, болеют», — цитирует ТАСС президента федерации хоккея России.

Решение провести турнир в Новосибирске в своем телеграм-канале прокомментировал мэр города Максим Кудрявцев. Чиновник отметил, что в мегаполисе есть все условия, чтобы комфортно принять болельщиков и спортсменов.

«Хоккей в Новосибирске любят, и я уверен, атмосфера будет по-настоящему праздничной. Ждем всех на матчах!», — написал Кудрявцев.

Кубок Первого канала по хоккею проводится под разными названиями с 1967 года. До 2022 года в турнире принимали участие сильнейшие европейские сборные: Россия, Финляндия, Чехия и Швеция. В 2017 и 2021 годах в нем также участвовала сборная Канады. 

С 2022 года в турнире играют Россия, Белоруссия и Казахстан, а также сборная звезд и ВХЛ (2023) и сборная мира КХЛ (2024). Точный состав участников Кубка в этом году пока неизвестен.


