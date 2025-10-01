Вратари «Авангарда» и «Адмирала» подрались на льду. ВИДЕО

Вратари омского «Авангарда» Андрей Мишуров и владивостокского «Адмирала» Адам Хуска устроили спарринг на льду, запомнившийся болельщикам.

Драка произошла в середине третьего периода. «Авангард» лидировал со разгромным счетом 6:1. Что стало причиной драки, непонятно. Комментатор предположил, что Мишуров что-то сказал игроку «Адмирала», а Хуска вызвал его на поединок.

Битва вратарей закончилась вничью: каждый получил по пять минут штрафа.

Дмитрий Шугаев заменил в воротах Хуску, а Никита Серебряков — Мишурова. Счет в итоге не изменился.

«Мне не нравится. Вратари должны играть, а не драться», — сказал на послематчевой конференции главный тренер «Адмирала» Леонид Тамбиев.

Главный тренер «Авангарда» Ги Буше согласился с ним. «Я был очень удивлен. Мне не хотелось это увидеть. Не знаю, что могло спровоцировать драку. Хорошо, что наш вратарь не травмировался. Если бы я знал, я бы сделал все, чтобы он оставался в воротах», — отметил он.

«Авангард» вернулся на первое место восточной конференции. Следующий матч он сыграет в Омске в пятницу, 3 октября, с ярославским «Локомотивом».