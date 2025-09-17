Буллитный триллер решил исход матча «Сибири» и «Амура»

Хоккейная «Сибирь» в гостях одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Исход поединка решил буллитный триллер, пощекотавший нервы болельщикам команд.

«Сибирь» в ходе игры дважды отыгрывалась — в первом периоде сначала Владислав Кара ответил на гол Олега Ли, во втором периоде Архип Неколенко сравнял счет после результативного броска Алекса Гальченюка.

На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперед в счете. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счет — отличился Игнат Коротких. Овертайм оказался безголевым.

В результате победителя определился по буллитам. Хоккеисты устроили в серии настоящее шоу, нанеся на двоих 22 штрафных броска. Лучшим оказался капитан сибиряков Владимир Ткачев, реализовавший две попытки —4:3, волевая победа «Сибири».

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счетом 0:2. После матча у новосибирского клуба в активе четыре очка, он поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции. 19 сентября клубы проведут еще одну встречу.