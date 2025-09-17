НАВЕРХ

Буллитный триллер решил исход матча «Сибири» и «Амура»

Источник:
Sibnet.ru
175 0
«Сибирь» играет с «Амуром»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» в гостях одержала победу над хабаровским «Амуром» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Исход поединка решил буллитный триллер, пощекотавший нервы болельщикам команд.

«Сибирь» в ходе игры дважды отыгрывалась — в первом периоде сначала Владислав Кара ответил на гол Олега Ли, во втором периоде Архип Неколенко сравнял счет после результативного броска Алекса Гальченюка.

На 56-й минуте матча Скотт Уилсон впервые в этом сезоне вывел «Сибирь» вперед в счете. Однако уже через пару минут «Амур» сумел сравнять счет — отличился Игнат Коротких. Овертайм оказался безголевым.

В результате победителя определился по буллитам. Хоккеисты устроили в серии настоящее шоу, нанеся на двоих 22 штрафных броска. Лучшим оказался капитан сибиряков Владимир Ткачев, реализовавший две попытки —4:3, волевая победа «Сибири».

«Сибирь» взяла реванш у «Амура» за поражение в первом матче сезона в Новосибирске со счетом 0:2. После матча у новосибирского клуба в активе четыре очка, он поднялся на девятое место в таблице Восточной конференции. 19 сентября клубы проведут еще одну встречу.

Еще по теме
Новосибирск примет Кубок Первого канала по хоккею
Итоги игрового дня 16 сентября в КХЛ
Хоккейный «Авангард» одержал третью победу подряд
Итоги игрового дня 15 сентября в КХЛ
смотреть все
Спорт #Хоккей #Новосибирск
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Истории
info.sibnet.ru
Почему киберспорт полезен ребенку
13.09.2025 12:52
Ключевская сопка
Суд приговорил гида к 4,5 годам из-за гибели 8 туристов на Камчатке
14.08.2025 12:33
Николай Тотмянин
Капитан сборной РФ по альпинизму умер после возвращения с пика Победы
13.08.2025 10:45
Футбол
Топ-10 футбольных трансферов лета-2025
31.07.2025 07:47
Вокруг спорта
послематчевые рукопожатия в хоккее
Рукопожатие в спорте: больше, чем просто жест
09.09.2025 20:02
Александр Овечкин
США рассматривали возможность высылки Овечкина из страны
10.08.2025 15:45
Корова на берегу реки
Российские атлеты доказали попадание допинга из молока коровы
09.08.2025 18:15
Евгения Медведева
Медведева пожелала сделать интервью с Овечкиным
03.08.2025 13:01
Девушка дня
Банк России
Совет директоров Банка России примет решение по ключевой ставке
25.04.2025 10:16
Кайла Симмонс
Самая сексуальная в мире волейболистка. ФОТО
18.08.2023 17:08
info.sibnet.ru
Теннисистка Кудерметова отблагодарила подписчиков откровенным фото
14.07.2023 18:29
info.sibnet.ru
Супермодель Адриана Лима стала послом болельщиков ФИФА
27.02.2023 18:09
Обсуждение (0)
Картина дня
Лавров заявил, что Европе нечего делать на переговорах по Украине
Токаев предупредил о риске ядерного Армагеддона
НАТО объявило о поставках на Украину закупленного у США оружия
Первую зарплату в цифровых рублях выплатили в России
Мультимедиа
Гид по кофе: девять популярных напитков
Лучшие снимки космоса 2025 года. ФОТО
Какая радуга бывает. ФОТО
Каким будет новый спуск на перевале Кату‑Ярык
Самое обсуждаемое
23
Симоньян рассказала о состоянии после операции
19
Украинские дроны атаковали Смоленскую атомную электростанцию
16
СМИ узнали об отчаянной нехватке людей у ВСУ на передовой
14
ФСБ задержала женщину в Новосибирске после диверсии на Транссибе
13
Численность населения Сибири стабилизируют