Министр спорта Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров

Источник:
«Матч ТВ»
Министр спорта РФ Михаил Дегтярев анонсировал ужесточение лимита на легионеров в Российской футбольной премьер-лиге. Эту инициативу чиновник озвучил в рамках стартовавшего во Владивостоке Восточного экономического форума.

«Когда мы говорим о нашем лимите, то он слишком мягкий. Я об этом не раз говорил. Мы таргетируем пять иностранцев на поле — десять в заявке. Вопрос лишь в том, в каком году мы такой лимит введем. 9 сентября мы собираем РФС, РПЛ, будет обстоятельный разговор. Я вижу так: 5 на 10 к 2028 году», – цитирует министра канал «Матч ТВ».

Дегтярев отменил, что «достаточно жесткий» лимит на легионеров действует во многих странах. В пример он привел Испанию (не более трех легионеров в заявке на матч), Италию (не более двух легионеров) и Китай (не более пяти легионеров). Сейчас российские клубы могут заявлять на сезон 13 футболистов с иностранным гражданством, а выпускать на поле единовременно восемь легионеров.

Заявление Дегтярева раскритиковал известный спортивный комментатор Георгий Черданцев. Он считает, что приведенные министром примеры не вполне корректны, а ужесточение лимита на легионеров приведет к снижению уровня чемпионата России, а также к росту сумм в контрактах и без того переоцененных российских футболистов.

«Пример Китая? Да, у них жесткий лимит на легионеров. Но прогрессирует ли сборная Китая? Нет. Стала ли китайская лига сильнее при таком лимите? Нет. Стало ли в Китае больше талантливых футболистов? Нет. Пример Европы вообще некорректный. Там по сути нет лимита», — написал комментатор в своем телеграм-канале.

По мнению Черданцева, вместо ужесточения лимита на легионеров, стоит обязать российские клубы включать в заявку определенное количество собственных воспитанников.


Спорт #Футбол
