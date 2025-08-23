НАВЕРХ
Представлен аналог Steam Deck с большим 3D-экраном

Sibnet.ru
консоль 3D One
Консоль 3D One
Фото: © Abxylute

Компания Abxylute выпустит игровую консоль 3D One с 3D-экраном, работающим без использования специальных очков. Прототип устройства ранее был показан на выставке CES 2025.

Консоль 3D One будет работать на процессоре Intel Lunar Lake и получит 32 ГБ оперативной памяти LPDDR5X. Дисплей диагональю 11 дюймов с частотой обновления 120 Гц использует технологию отслеживания взгляда для формирования 3D-эффекта.

В корпус встроена подставка, предусмотрены съемные контроллеры, как у Nintendo Switch. В комплект также входит компактная клавиатура с трекпадом, пишет The Verge. 3D One уже оптимизировали для 50 популярных игр из библиотеки Steam.

Стоимость приставки составит менее 1700 долларов, старт продаж запланирован на конец сентября или начало октября.

Хайтек #Гаджеты #Консоли
