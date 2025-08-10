НАВЕРХ

США рассматривали возможность высылки Овечкина и других россиян из НХЛ

Источник:
Wall Street Journal
420
Александр Овечкин
Фото: Екатерина Лаут / CC BY-SA 3.0

Американские власти в 2024 году рассматривали возможность выдворения из США российских хоккеистов, включая Александра Овечкина, чтобы оказать давление на Кремль в вопросе обмена заключенными, пишет издание Wall Street Journal со ссылкой на источники.

«Советник экс-президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассматривал возможность высылки российских хоккеистов из США, включая Александра Овечкина», — рассказали изданию источники.

В Белом доме думали таким образом надавить на России в вопросе обмена заключенными. Но потом там отказались от такого скандального способа. В итоге обмен все же состоялся.

В Россию возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Речь шла о Вадиме Соколове (Красикове), приговоренном к пожизненному заключению в Германии, и о находившемся в заключении в США Владиславе Клюшине. Также в Россию вернулись Артем и Анна Дульцевы, Павел Рубцов, Вадим Конощенок, Михаил Микушин, Роман Селезнев.

В рамках обмена в Штаты вернулись трое граждан США Эван Гершкович, Пол Уилан и Алсу Курмашева, а также обладатель вида на жительство США Владимир Кара-Мурза (признан в России иноагентом).

Спорт #Вокруг спорта #Мир
