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Team Spirit вышла в финал «Мастерса» по CS2

Источник:
Sibnet.ru
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Российская киберспортивная команда Team Spirit вышла в гранд-финал турнира Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2.

В полуфинале россияне обыграли украинскую Natus Vincere. Матч закончился со счетом 2:1 (13:11, 9:13, 13:6). В решающем матче Team Spirit сразится с победителем из пары Team Vitality — MOUZ.

В составе Team Spirit выступают россияне Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (sh1ro), Иван Гогин (zweih) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).

IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Германии. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов. Победитель турнира получил 400 тысяч долларов, финалист — 180 тысяч долларов.

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Спорт #Киберспорт #Экшены
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vova97

кто только не угрожал России, золотая орда поляки шведы французы немцы и заметьте они были в то время...

Andrey Bezz

Семейство пасленовых это.Нам это еще в школе преподавали при ссср

ecima

Платить людям нечем вот и сокращают рабочие дни.

physx

Они с позором бежали из Афганистана, испугались