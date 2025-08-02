Team Spirit вышла в финал «Мастерса» по CS2

Российская киберспортивная команда Team Spirit вышла в гранд-финал турнира Intel Extreme Masters Cologne 2025 по Counter-Strike 2.

В полуфинале россияне обыграли украинскую Natus Vincere. Матч закончился со счетом 2:1 (13:11, 9:13, 13:6). В решающем матче Team Spirit сразится с победителем из пары Team Vitality — MOUZ.

В составе Team Spirit выступают россияне Леонид Вишняков (chopper), Данил Крышковец (donk), Дмитрий Соколов (sh1ro), Иван Гогин (zweih) и украинец Мирослав Плахотя (zont1x).

IEM Cologne 2025 проходит с 23 июля по 3 августа в Германии. Коллективы разыгрывают призовой фонд в размере миллиона долларов. Победитель турнира получил 400 тысяч долларов, финалист — 180 тысяч долларов.