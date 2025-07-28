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Как получить налоговый вычeт за занятия спортом

Источник:
Sibnet.ru
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Спортзал
Фото: © Pxhere.com

Социальный налоговый вычет позволит вернуть часть денег, потраченных на фитнес или детские спортивные секции. Но есть нюансы, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».

Главное, чтобы организация, в которой человек занимается спортом, входила в список Минспорта России. В нем более 4,5 тысячи фитнес-клубов и секций.

Условия для включения в список — физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.

С 2024 года действует упрощенный порядок оформления вычета на спорт — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы.

Если раньше для возврата денег надо было обращаться к работодателю или заполнять декларацию 3-НДФЛ, то теперь в личном кабинете налогоплательщика можно получить предзаполненное заявление, которое достаточно заверить электронной подписью. Деньги придут в течение месяца.

У налогового вычета есть лимит. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 150 тысяч рублей в год.

Возврату подлежат 13% от потраченных средств. Таким образом, максимум с затрат на спорт можно вернуть 19,5 тысячи рублей в год.

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