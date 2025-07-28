Как получить налоговый вычeт за занятия спортом

Социальный налоговый вычет позволит вернуть часть денег, потраченных на фитнес или детские спортивные секции. Но есть нюансы, предупредили эксперты портала «Объясняем.рф».
Главное, чтобы организация, в которой человек занимается спортом, входила в список Минспорта России. В нем более 4,5 тысячи фитнес-клубов и секций.
Условия для включения в список — физическая культура и спорт должны быть основным видом деятельности, в штате должны работать сотрудники, имеющие профильное образование, а организации не должны находиться в реестре недобросовестных поставщиков товаров и услуг.
С 2024 года действует упрощенный порядок оформления вычета на спорт — через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте или в приложении Федеральной налоговой службы.
Если раньше для
возврата денег надо было обращаться
к работодателю или заполнять декларацию
3-НДФЛ, то теперь в личном кабинете
налогоплательщика можно получить
предзаполненное заявление, которое
достаточно заверить электронной
подписью. Деньги придут в течение
месяца.
У налогового вычета есть лимит. Максимальная сумма годовых затрат на физкультуру и спорт, с которых можно получить налоговый вычет, составляет 150 тысяч рублей в год.
Возврату подлежат 13% от потраченных средств. Таким образом, максимум с затрат на спорт можно вернуть 19,5 тысячи рублей в год.