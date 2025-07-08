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Федерация бокса определила наказание давшей вейп обезьяне спортсменке

Источник:
Sibnet.ru
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Орангутанг Дана курит вейп
Фото: © @_beautiful_enotik_

Федерация бокса России вынесла наказание спортсменке Анастасии Лучкиной, которая в крымском сафари-парке «Тайган» дала орангутангу покурить электронную сигарету.

«Применить к Лучкиной Анастасии Алексеевне спортивную санкцию в виде предупреждения», — говорится в заявлении Федерации бокса России.

Видео, на котором Лучкина дает обезьяне затянуться вейпом, распространилось в соцсетях в июне. Представители «Тайгана» говорили, орангутангу Дане было плохо после курения, затем, к счастью, ее состояние улучшилось.

Боксерша позже записала видео с извинениями, заявив, что совершила поступок «недостойного содержания», посмотрев на других посетителей парка, которые давали обезьяне табачные изделия. Она говорила, что не мыслит себя без спорта и хочет продолжить карьеру.

Из-за инцидента Лучкину исключили из клуба «Боец». Тренер спортсменки и руководитель клуба Владимир Акатов в беседе с ТАСС заявил, что спортсменка «на всю страну опозорила клуб». Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал не наказывать девушку, поскольку она признала свою вину.

Лучкиной 24 года, она выступает в первом полусреднем весе (60 килограммов). В 2020 году спортсменка выиграла первенство Северо-Кавказского федерального округа. В июне провела дебютный бой на профессиональном уровне в Индии, который проиграла.

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mosquito__2010

этих дегенератов остановит только могила. бандеровщина.

Uynachalnica

Можно и в городах повырубить. а то на машины падают. Кустарников и травы достаточно.

saigak

Щас бы в 76 лет рок концерты давать))Он оказывается, относительно недавно, еще и альбом выпускал.Мощный...

Maniac.

Очередной балабол своим враньём у же с ВРИО начал заниматься. Клоун, не иначе.