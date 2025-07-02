Telegram внедрил интерактивные списки задач

Мессенджер Telegram внедрил функцию создания списков, позволяющих координировать рабочие задачи или домашние дела, сообщает официальный блог компании.

«В сегодняшнем обновлении появились интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram», — указано в посте.

Новая функция доступна Premium-подписчикам. Они могут создавать списки в любом чате, указывая, кто из участников может отмечать выделенные пункты и добавлять новые позиции.

Еще один сценарий использования опции – составление списка покупок, который можно сохранить в разделе «Избранное» и сверяться с ним в магазине, отмечая галочками выполненные пункты.

Чтобы создать интерактивный список, нужно зайти в меню вложений и выбрать соответствующую опцию.