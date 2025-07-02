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Telegram внедрил интерактивные списки задач

Источник:
Sibnet.ru
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Списки задач в Telegram
Фото: © Sibnet.ru

Мессенджер Telegram внедрил функцию создания списков, позволяющих координировать рабочие задачи или домашние дела, сообщает официальный блог компании.

«В сегодняшнем обновлении появились интерактивные списки задач, которые помогут командам и отдельным пользователям отслеживать выполнение задач, не покидая Telegram», — указано в посте.

Новая функция доступна Premium-подписчикам. Они могут создавать списки в любом чате, указывая, кто из участников может отмечать выделенные пункты и добавлять новые позиции.

Еще один сценарий использования опции – составление списка покупок, который можно сохранить в разделе «Избранное» и сверяться с ним в магазине, отмечая галочками выполненные пункты.

Чтобы создать интерактивный список, нужно зайти в меню вложений и выбрать соответствующую опцию.

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Топ комментариев

Алексей Федорович 1974

Иваной даже по самой тупой логике никак бы не смог украсть столько без ведома Шойгу!

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olegsbeglov

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-Керя-

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