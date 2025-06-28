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Правила хранения персональных данных изменятся в России

Источник:
Sibnet.ru
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Правила хранения персональных данных изменятся в России — с 1 июля 2025 года вступит в силу запрет на их хранение за рубежом.

Согласно поправкам к закону «О персональных данных», весь цикл работы с данной информацией с 1 июля 2025 года будет происходить исключительно на территории России, следует из документа.

До вступления в силу этой нормы операторы персональных данных могли передавать базы для дальнейшего анализа зарубежным разработчикам. Нововведение также касается обработчиков информации.

После 1 июля операторам и обработчикам запрещается записывать, систематизировать, накапливать, хранить персональные данные россиян с использованием баз данных, находящихся за пределами страны.

К персональным данным относятся фамилия, имя, отчество в связке с адресом электронной почты и паспортными данными, адрес проживания, СНИЛС и ИНН, семейное положение, информация об образовании, профессии, доходах, а также фотографии, биометрия, IP-адрес.

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Топ комментариев

urbasik

А самое главное не написали.Из богатого ли рода девушка.Чистокровка или помесь.?

Egorka72

Какая следующая категория в достижениях данного Героя России?

rumatam

а как же возраст. Залетела а шариат про целомудрие чеченок, или это все миф?

GammiPluh

ты же отправлял всех на СВО... как говорится твоими молитвами.