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Windows 11 получила увеличенное меню «Пуск»

Источник:
Sibnet.ru
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Пользователи Windows 11 получили доступ к новому меню «Пуск», сообщается в официальном блоге Microsoft.

Его главная отличительная особенность — увеличенные размеры, которые теперь зависят от экрана компьютера. Также в меню добавили функцию прокрутки: пользователи могут получить доступ к большему количеству приложений, прокрутив окно меню вниз.

Отмечается, что на больших мониторах меню «Пуск» теперь имеет восемь столбцов закрепленных приложений, шесть рекомендаций и четыре столбца категорий. На небольших экранах — шесть, четыре и три соответственно.

Пользователи также могут настроить параметры отображения контента. По умолчанию приложения сгруппированы по категориям, но можно включить отображение в виде списка и в алфавитном порядке.

Дополнительно в обновленном «Пуске» появился новый раздел Phone Link для управления функциями подключенного к компьютеру смартфона.

Тема: Человек и компьютер
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-2rist-

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se 34

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