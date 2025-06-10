Windows 11 получила увеличенное меню «Пуск»

Пользователи Windows 11 получили доступ к новому меню «Пуск», сообщается в официальном блоге Microsoft.

Его главная отличительная особенность — увеличенные размеры, которые теперь зависят от экрана компьютера. Также в меню добавили функцию прокрутки: пользователи могут получить доступ к большему количеству приложений, прокрутив окно меню вниз.

Отмечается, что на больших мониторах меню «Пуск» теперь имеет восемь столбцов закрепленных приложений, шесть рекомендаций и четыре столбца категорий. На небольших экранах — шесть, четыре и три соответственно.

Пользователи также могут настроить параметры отображения контента. По умолчанию приложения сгруппированы по категориям, но можно включить отображение в виде списка и в алфавитном порядке.

Дополнительно в обновленном «Пуске» появился новый раздел Phone Link для управления функциями подключенного к компьютеру смартфона.