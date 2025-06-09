Несовершеннолетний футболист стал самым дорогим игроком мира

Испанский полузащитник «Барселоны» Ламин Ямаль, которому исполнилось только 17 лет, стал самым дорогим футболистом мира по версии портала Transfermarkt.

Ямаль возглавил список с рыночной стоимостью в 200 миллионов евро. Далее в рейтинге футболисты «Реала» Джуд Беллингем, Килиан Мбаппе и нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанд, стоимость которых составляет 180 миллионов евро.

Прошлой осенью Ламин Ямаль стал лучшим молодым футболистом года. В минувшем году Ямаль в составе сборной Испании выиграл Чемпионат Европы, его команда обыграла Англию в финальной встрече со счетом 2:1.

В сезоне-2024/25 Ямаль провел 35 матчей за «Барселону» в Ла Лиге, в которых забил девять голов и отдал 13 результативных передач. Он выиграл вместе с командой чемпионат и Кубок Испании.