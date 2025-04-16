«Яндекс» купит службу доставки Boxberry

«Яндекс» покупает службу доставки Boxberry, сообщила пресс-служба компании. Сделка позволит «Яндексу» нарастить клиентскую базу и расширить географию своих сервисов логистики и электронной коммерции, говорится в сообщении.

По итогам сделки логистическая инфраструктура Boxberry станет частью инфраструктуры «Яндекса». Клиенты Boxberry получат доступ ко всем возможностям платформы «Яндекса» для электронной коммерции и доставки, включая сервисы, технологии и инфраструктуру.

Пункты выдачи заказов «Яндекса» и сервис «Яндекс Доставка» появятся еще более чем в 20 регионах в разных частях страны, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке. Ожидается, что процесс интеграции двух компаний будет завершен до конца этого года.

По оценкам экспертов, покупка Boxberry позволит «Яндекс Доставке» войти в топ-3 на рынке доставки посылок по России. Сейчас у «Яндекса» около 14 тысяч пунктов выдачи заказов, у Boxberry — 12 тысяч ПВЗ. Сумма сделки не раскрывается.