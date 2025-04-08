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«Сибирь» проиграла «Салавату Юлаеву» седьмой матч плей-офф

Источник:
Sibnet.ru
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Хоккейная «Сибирь» против «Салавата Юлаева»
Фото: © пресс-служба ХК «Сибирь»

Хоккейная «Сибирь» уступила «Салавату Юлаеву» в решающем седьмом матче первого раунда Кубка Гагарина. Матч завершился со счетом 2:1 в пользу уфимцев.

На 22-й минуте счет открыл нападающий «Салавата Юлаева» Деннис Ян. На 31-й минуте Скотт Уилсон удвоил преимущество. На 41-й Тэйлор Бек отыграл один гол. На последних минутах новосибирцы сняли вратаря, однако сравнять счет не смогли.

В первом периоде судьи не засчитали гол «Сибири». Защитник «Сибири» Роман Рукавишников выполнил наброс от синей линии, вратарь «Салавата Юлаева» Александр Самонов среагировал, но шайба продолжила движение.

Судьи сначала засчитали гол, но затем отправились изучать эпизод на видеоповторах. В результате было определено, что шайба полностью не пересекла линию ворот, гол отменили.

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Спорт #Хоккей #Новосибирск
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