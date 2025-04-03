Американский стартап представил «вечный блокнот»

Американский стартап HEYFold анонсировал выпуск уникального «вечного блокнота», который позволяет многократно стирать и сохранять записи в облако. Презентация устройства была опубликована на сайте Kickstarter.

Устройство представляет собой многоразовый блокнот с силиконовой вставкой и специальным покрытием. На его четырех страницах можно делать записи, которые стираются пользователем. Блокнот идет в комплекте со специальными ручками.

«HEYfold — золотая середина между бумагой и цифрой. Он удобен как блокнот, но не требует постоянной замены и экологичен. Приложения требуют гаджетов и не всегда подходят для быстрых записей», — отметили разработчики.

Разработка позиционируется, как универсальное средство для любых записей. Предварительная стоимость базового комплекте из блокнота, спрея, ткани для протирки и ручки составляет 50 долларов.