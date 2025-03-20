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Запущена первая в России соцсеть для животных

Источник:
Sibnet.ru
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Соцсеть для животных
Фото: Изображение сгенерировано с помощью нейросети Kandinsky

Социальная сеть для домашних питомцев и их владельцев «Буп» заработала в России. В ней можно создать профиль животного, общаться с другими владельцами, находить полезную информацию и даже помочь бездомным животным найти дом, сообщила пресс-служба соцсети.

В приложении «Буп» можно завести страничку для своего питомца, публиковать фото и видео от его имени, общаться с другими пользователями., получать «бупы по носу» — аналог лайков. Также предусмотрены игровые механики.

«Буп» помогает владельцам питомцев решать вопросы ухода и воспитания животных с помощью, встроенного ИИ-помощника. Пользователи могут обмениваться опытом, договариваться о встречах и совместных прогулках.

Функция «Ищу дом» поможет приютам использовать сеть для поиска новых хозяев для бездомных животных. Платформа также подойдет для специалистов и компаний зообизнеса, желающих продвигать свои товары и услуги.

В будущем планируется расширение функционала: коллаборации с брендами, обучающие материалы, партнерство с ветеринарами, грумерами. В частности, скоро будет запущен сервис поиска проверенных специалистов по выгулу и передержке животных.

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