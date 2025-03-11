Мониторы Asus научились очищать воздух вокруг пользователя

Компания Asus выпустила серию мониторов VU Air Ionizer с функцией очистки воздуха, сообщил производитель на официальном сайте. Модели оснащены встроенным ионизатором, который удаляет до 90% пыли и загрязняющих частиц в рабочей зоне вокруг компьютера.

В линейку вошли три модели: 23,8-дюймовый VU249HFI-W, 27-дюймовый VU279HFI-W и 34-дюймовый VU34WCIP-W. Младшие модели оснащены IPS-матрицами с разрешением 1920x1080, частотой обновления 100 Гц и яркостью 250 нит.

Старшая модель получила VA-матрицу с разрешением 3440x1440, аналогичной частотой обновления и повышенной яркостью с показателем 300 нит. За счет вертикального выравнивания пикселей VA-панель обеспечивает более высокую контрастность.

Все мониторы, вошедшие в новую серию, поддерживают фирменную технологию VRR, которая предусматривает переменную частоту обновлений. Она уменьшает разрывы кадров и делает изображение более плавным, отмечают разработчики.

Несмотря на наличие ионизатора, модели относятся к бюджетному сегменту — стоимость Asus VU249HFI-W стартует со 129 долларов, Asus VU279HFI-W обойдется в 159 долларов, а Asus VU34WCIP-W — в 359 долларов.