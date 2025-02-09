Россияне в 2024 году купили рекордное количество планшетов

Россияне в 2024 году приобрели около 3,1 миллиона планшетов — это абсолютный рекорд для российского рынка, сообщил объединенный ретейлер «М.Видео-Эльдорадо».

Планшеты становятся более функциональными и мощными, что позволяет решать широкой круг рабочих задач. Растет и экосистемность. Потребители начали чаще выбирать планшеты одного бренда со смартфоном для удобства использования, приводят «Известия» мнение экспертов.

В 2024 году в России было продано около 3,1 миллиона планшетов — это рекордный уровень, на 22% превышающий показатели 2023 года, подсчитали в «М.Видео-Эльдорадо».

В топ брендов вошли Huawei, Honor, Samsung, Redmi и Apple. Самыми продаваемыми устройствами в количественном выражении стали Redmi Pad SE, iPad 2021 года и Honor PAD X9.

В отличие от всей остальной портативной электроники цены на планшеты в 2024 году не выросли: их средняя стоимость, как в 2023 году, составила 20,3 тысячи рублей.

