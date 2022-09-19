Чем защитить экран смартфона

Экран — особенно важная часть современного смартфона, в совокупности с тачскрином это одновременно устройство ввода и вывода. Сделать его прочным и защищенным — задача производителей, но сохранить в целости — пользователей.

Защищать экран нужно, прежде всего, от царапин и ударов. Есть несколько способов дополнить базовое покрытие дисплея, что позволит продлить срок службы смартфона и даже сэкономить в случае неприятностей.

Базовая защита экрана

Большинство производителей смартфонов озаботились защитой дисплея, кто-то использует собственные разработки, а кто-то прибегает к помощи специализированных компаний.

Многие пользователи слышали о компании Corning Gorilla Glass. Она производит прочные стекла из алюминия, кремния и кислорода, устойчивые к царапинам и ударам и при этом обладающие высокой прозрачностью и довольно тонкие.

Продукцию Gorilla Glass можно встретить даже у бюджетных смартфонов. На текущий момент распространены пятая и шестая версии защитного стекла. По заверению производителя, стекла Gorilla Glass 5 могут пережить падение с высоты до 1,6 метра, а Gorilla Glass 6 крепче вдвое и выдерживают многократные падения с высоты в метр.

Но такое стекло не делает устройство неуязвимым. Вес смартфонов разный, высота и скорость падения могут отличаться, а «приземляются» они, как правило, на поверхности с неидеальным рельефом. А после повреждения экрана, скорее всего, потребуется замена тачскрина, что может обойтись в крупную сумму. Поэтому и рекомендуется прибегать к дополнительной защите.

Защитная пленка

Внешне пленки бывают глянцевые, матовые, смешанные. Есть даже пленки с антибактериальным покрытием или предотвращающие подглядывание со стороны.

Если со временем пленка изнашивается и сенсор начинает плохо принимать команды, проблема легко решается заменой защиты.

Это один из самых доступных вариантов, но и самый ненадежный. При том, что пленка прекрасно защищает от царапин, принимая весь урон на себя, она категорически не подходит для защиты от ударов.

Например, пленка спасет экран, если носить смартфон рядом с ключами, мелочью или часто класть его на шершавые поверхности или предметы с острыми углами. Однако при падении или ударе экран все равно разобьется, так как она не имеет собственной жесткости.

Закаленное стекло

Стекло в отличие от пленки имеет собственную жесткость и способно выдержать падение или удар. В зависимости от типа покрытия бывают антибликовые, олеофобные, сдерживающие и защитные.

Антибликовые стекла позволяют пользоваться смартфоном при ярком свете, олеофобные имеют специальное покрытие и на них не остаются следы от пальцев, а сдерживающие построены по принципу лобовых стекол — если они разбиваются, то острые края не царапают дисплей под ними.

Эти три типа защищают экран от ударов и падений, но могут быть поцарапаны. Существуют стекла защитной направленности с твердостью покрытия 9H по шкале Мооса — такой материал можно поцарапать только алмазом.

При падении стекло принимает весь удар на себя и может разбиться, не повредив при этом экран смартфона. После этого требуется снять его, а лучше заменить на новое.

Есть и минусы: стекла делают под конкретные устройства, иногда их может просто не быть для нужной модели смартфона. Они не всегда совместимы с чехлами и увеличивают габариты.

Гидрогелевая пленка

Сравнительно новый тип защиты, похожий на классические пленки. На экран наклеивается слой гидрогеля — мягкого полимера. Он довольно толстый и приятный на ощупь, напоминает контактные линзы или патчи для глаз.

Защитные свойства гидрогеля определяются его мягкостью — он гасит удар и не дает разбиться дисплею. По крепости он не сравним со стеклом, но в большинстве бытовых ситуаций спасет экран от повреждений.

Отдельно стоит отметить способности гидрогеля к регенерации — мелкие царапины со временем расправляются, а крупные «зарастают» при небольшом нагреве.

Гидрогелевые пленки довольно часто делают на заказ при визите в салон связи или магазин, существуют даже услуги по обертыванию всего смартфона в этот материал — это будет дороже, но подойдет как альтернатива чехлу для владельцев полностью стеклянных устройств.

Какую защиту экрана выбрать

Предельно аккуратному пользователю подойдет простая пленка, ее нужно будет иногда менять по мере износа, но базовую защиту она предоставит.

Детям лучше защитить смартфон стеклом, притом максимальной жесткостью в 9H, стоит учитывать, что более твердых покрытий не существует, но некоторые производители лукавят и маркируют продукцию как 10H и более крепкую.

Гидрогель универсален и подойдет для любых, даже самых редких моделей смартфонов. Он дороже, но спасет и от ударов, и незначительных падений, и убережет экран при незапланированной поездке в кармане с ключами.