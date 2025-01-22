«Одноклассники» запустили бесплатный сервис знакомств

«Одноклассники» запустила собственный сервис знакомств под названием «ОК Знакомства», сообщается в блоге соцсети. Сервис представлен в виде мини-приложения внутри соцсети и отдельного мобильного приложения для iOS, Android и HarmonyOS.

Ожидается, что аудиторией сервиса станут пользователи в возрасте 35+, которым привычны традиционные механики знакомств в интернете, ориентированные на поиск друзей, долгосрочных отношений и создание семьи.

Для поиска партнера пользователь может просматривать анкеты в своей ленте и выбирать понравившиеся профили, либо же использовать раздел «Люди рядом», который позволяет увидеть анкеты всех людей, которые находятся поблизости.

В данном разделе у каждого пользователя есть возможность писать без взаимной симпатии не более пяти сообщений в сутки, владельцам VIP-статуса будет доступно до 25 сообщений. При желании можно отключить прием входящих сообщений без взаимной симпатии.

Базовый сервис будет бесплатным, но в нем есть дополнительные платные функции. Среди них VIP-статус с расширенными возможностями. Функция «Взлет» позволяет поднять анкету пользователя на первое место среди всех анкет, а «Комплимент» дает возможность выразить особую симпатию конкретному пользователю.