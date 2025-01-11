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Робот-кот охлаждает еду и напитки. ФОТО

Источник:
Sibnet.ru
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Компактный робот в виде кота для охлаждения горячих напитков и пищи представлен на выставке CES 2025. Устройство под названием Nekojita FuFu разработал японский стартап Yukai Engineering

Nekojita FuFu представляет собой автономное устройство, которое крепится к посуде с ровным краем. В него встроен вентилятор для создания потока прохладного воздуха, при этом специальный алгоритм меняет силу и ритм обдува, имитируя человеческое дыхание.

Nekojita FuFu для охлаждения еды и напитков
Nekojita FuFu для охлаждения еды и напитков
Фото: © Nekojita

Разработчики отметили, что идея создания необычного робота пришла им в голову, когда они обсуждали, с каким трудом приходится охлаждать детские питание. Подчеркивается, что Nekojita FuFu упрощает жизнь пожилым людям и родителям.

Выпуск робота-кота для охлаждения пищи и напитков запланирован на середину 2025 года. Цена устройства составит 25 долларов.

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Невезучий

Если бы не помиловал папаша, сидел бы сейчас с крышей над головой.

winged_wanderer

Это можно сказать про всех болельщиков. Они же болеют.

pepelmetal

60 тысяч уже 200 и ещё 60 отправил)? Браво😂

pepelmetal

Россия землями окраинскими заберёт своё