Робот-кот охлаждает еду и напитки. ФОТО

Компактный робот в виде кота для охлаждения горячих напитков и пищи представлен на выставке CES 2025. Устройство под названием Nekojita FuFu разработал японский стартап Yukai Engineering

Nekojita FuFu представляет собой автономное устройство, которое крепится к посуде с ровным краем. В него встроен вентилятор для создания потока прохладного воздуха, при этом специальный алгоритм меняет силу и ритм обдува, имитируя человеческое дыхание.

Nekojita FuFu для охлаждения еды и напитков Фото: © Nekojita

Разработчики отметили, что идея создания необычного робота пришла им в голову, когда они обсуждали, с каким трудом приходится охлаждать детские питание. Подчеркивается, что Nekojita FuFu упрощает жизнь пожилым людям и родителям.

Выпуск робота-кота для охлаждения пищи и напитков запланирован на середину 2025 года. Цена устройства составит 25 долларов.