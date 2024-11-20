НАВЕРХ
Хайтек
IT-бизнес Техника Интернет Соцсети Софт Компьютеры Смартфоны Гаджеты Умный дом

Россия создаст технологию оплаты на замену Apple Pay

Источник:
Sibnet.ru
270 1

Российские банки представят новый механизм оплаты покупок через Bluetooth, сообщил старший вице-президент «Сбербанка» Дмитрий Малых. Сервис позволит оплачивать покупки со смартфона независимо от операционной системы устройства — Android или iOS.

Терминалы «Сбера» уже совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей, уточнил Малых. Ожидается, что сервис будет запущен во второй половине 2025 года и сможет заменить Apple Pay.

Оплата через Bluetooth предполагает установление защищенного соединения между устройством покупателя и терминалом. В отличие от NFC, на базе которой работает Apple Pay, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью, пишут «Известия».

Ожидается, что новый механизм будет удобнее стикеров для iPhone и оплаты по QR. Однако перед запуском потребуется убедиться, что решены вопросы безопасности. Для этого разработчикам предстоит внедрить новые стандарты шифрования.

Еще по теме
«Госуслуги» запустили сервис по восстановлению документов
Джиттер: что такое и как влияет на качество интернета
Виртуальную бабушку натравили на телефонных мошенников. ВИДЕО
Ростелеком обновил сервис для измерения скорости интернета
смотреть все
Хайтек #Интернет #Деньги
Как сделать
Как правильно протирать экран телевизора и монитора
24.10.24, 23:09
8946
0
Как подключить беспроводные наушники к телевизору Samsung
Беспроводные наушники к телевизорам Samsung можно подключить двумя способами — напрямую и с с помощью специального устройства
25.09.24, 23:02
17390
8
Как сделать резервную копию переписок в Telegram
Чтобы застраховать себя от потери данных в Telegram, можно сделать локальную резервную копию переписок и файлов в чатах
13.06.24, 16:07
28808
0
Как сбросить телефон Android до заводских настроек
Как быстро сбросить мобильное устройство с операционной системой Android к заводским настройкам?
04.06.24, 15:09
27832
1
Как удалить OneDrive из Windows
Microsoft опубликовала инструкцию по удалению из Windows приложения OneDrive для пользователей, которым не нужно это облачное хранилище
12.03.24, 17:34
39299
3
Как выбрать
Экраны E-Ink: чем отличаются электронные книги
07.11.24, 20:05
6084
4
Матрица телевизора: чем отличаются LED, QLED и OLED
В чем разница между LED, OLED и QLED и какую технологию телевизионного экрана предпочесть в 2024 году?
30.04.24, 23:57
38466
2
Размеры и картинка: как выбрать игровой телевизор
Гейминг на большом экране гарантирует максимальное погружение в виртуальную реальность. На какие характеристики нужно обратить внимание при выборе игрового телевизора?
18.04.24, 02:09
36934
1
Холодный, нейтральный, теплый: как выбрать свет лампы
«Теплый», «нейтральный» и холодный» — лишь условное категории. Цвет освещения можно выбирать в довольно большом диапазоне
11.11.23, 16:41
1821261
2
Сравнили 8 платных и 7 бесплатных курсов по фреймворку Angular
Собрали подборку из 8 платных и 7 бесплатных онлайн-курсов по обучению работе с фреймворком Angular для начинающих и опытных специалистов
31.08.23, 23:54
61914
0
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Канцлер Германии после двухлетнего перерыва позвонил Путину
Байден разрешил Украине бить ракетами вглубь российской территории
Россия нанесла по Украине массированный ракетный удар
Россия попросит картофель у Египта и Пакистана
Обсуждение (1)
Мультимедиа
Головастики и рыси: лучшие фото дикой природы
Гид по кофе: девять популярных напитков
Очень смешные животные. ФОТО
Как алкоголь меняет личность. ИНФОГРАФИКА
Топ комментариев

mosquito__2010

«Разговоры о мире ему не интересны» ...зеленский это украинская уначальница.диагноз - шизофрения.как...

corrector

В Одессе в некоторых районах уже три дня нет света, люди на улицы вышли

nicollaich

Ждём в скором времени истерику в цеивроппейцких сми: а нас за щщщщщооооо?

corrector

Большинство населения 404 ой уже хотит воювати, навоевались, нарик, твои часики затикали..