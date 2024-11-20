Российские банки представят новый механизм оплаты покупок через Bluetooth, сообщил старший вице-президент «Сбербанка» Дмитрий Малых. Сервис позволит оплачивать покупки со смартфона независимо от операционной системы устройства — Android или iOS.

Терминалы «Сбера» уже совместимы с этой технологией — оплата может проходить через Bluetooth с помощью мобильных приложений покупателей, уточнил Малых. Ожидается, что сервис будет запущен во второй половине 2025 года и сможет заменить Apple Pay.

Оплата через Bluetooth предполагает установление защищенного соединения между устройством покупателя и терминалом. В отличие от NFC, на базе которой работает Apple Pay, Bluetooth обладает большей дальностью действия и гибкостью, пишут «Известия».

Ожидается, что новый механизм будет удобнее стикеров для iPhone и оплаты по QR. Однако перед запуском потребуется убедиться, что решены вопросы безопасности. Для этого разработчикам предстоит внедрить новые стандарты шифрования.