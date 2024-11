Состоялся релиз нового альбома Linkin Park

Группа Linkin Park выпустила первый студийный альбом с момента смерти фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году.

Вокалисткой коллектива стала Эмили Андерсон, участница коллектива Dead Sara. Основатель группы и творческий лидер Майк Шинода на протяжении семи лет обдумывал разные варианты возвращения Linkin Park.

В альбоме From Zero 11 треков, включая интро и три ранее вышедших сингла — The Emptiness Machine, Heavy is the Crown и Over Each Other. Поклонников порадует возвращение к тяжелому звуку в стиле первых альбомов Linkin Park.

Альбом From Zero официально недоступен в российских музыкальных сервисах. Треки также нельзя послушать на YouTube, доступ к ним для российских пользователей заблокирован правообладателем. В российской версии Apple Music альбома также нет.

После релиза Linkin Park отправятся в международный тур. На протяжении следующих 12 месяцев концерты группы запланированы в Мексике, Саудовской Аравии, Японии, США, Германии, Италии, Чехии и других странах.