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Состоялся релиз нового альбома Linkin Park

Источник:
Sibnet.ru
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Группа Linkin Park выпустила первый студийный альбом с момента смерти фронтмена Честера Беннингтона в 2017 году.

Вокалисткой коллектива стала Эмили Андерсон, участница коллектива Dead Sara. Основатель группы и творческий лидер Майк Шинода на протяжении семи лет обдумывал разные варианты возвращения Linkin Park.

В альбоме From Zero 11 треков, включая интро и три ранее вышедших сингла — The Emptiness Machine, Heavy is the Crown и Over Each Other. Поклонников порадует возвращение к тяжелому звуку в стиле первых альбомов Linkin Park.

Альбом From Zero официально недоступен в российских музыкальных сервисах. Треки также нельзя послушать на YouTube, доступ к ним для российских пользователей заблокирован правообладателем. В российской версии Apple Music альбома также нет.

После релиза Linkin Park отправятся в международный тур. На протяжении следующих 12 месяцев концерты группы запланированы в Мексике, Саудовской Аравии, Японии, США, Германии, Италии, Чехии и других странах.

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Топ комментариев

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mosquito__2010

не доживут эти персонажи до суда.суд сам придёт к ним с небес.в форме российского фаба.

ecima

То что США со странами НАТО помогает Украине, это как понимать?

mosquito__2010

смысл в том что этим товарищам теперь до конца их недолгих дней придётся постоянно бояться и оглядываться.можно...