НАВЕРХ
#Кинематограф #Топы #Рецензии #Мир ТВ #Wink #Музыка #Шоу-бизнес #Искусство #Светская хроника

Умер впавший в кому рэпер Паша Техник

Источник:
Sibnet.ru
520 4
Фото: Goosin Home Production / CC BY 3.0

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице Таиланда, сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена исполнителя Ева Карицкая.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала она, опубликовав совместное фото с Ивлевым.

Рэперу было 40 лет. В конце марта стало известно о его экстренной госпитализации. По словам друзей Паши Техника, он отравился неизвестным веществом на вечеринке на Пхукете, после чего впал в кому.

Музыкант находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов отмечал, что состояние Ивлева исключало возможность его транспортировки в Россию.

В 2001 году Паша Техник основал группу Kunteynir. В 2004 году коллектив представил свой дебютный альбом «Эдвард руки ножницы бумага», в который вошли восемнадцать треков. Особого успеха пластинка не снискала.

В 2008 году рэпер был приговорен к шести годам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных веществ, из-за чего группа приостановила свою деятельность. Четыре года рэпер провел в колонии строгого режима в Карелии, после чего вышел по УДО.

В 2020 году Паша Техник попал за решетку на 11 месяцев за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Летом 2023 года рэпер снова оказался на скамье подсудимых за пропаганду нацистской символики, на этот раз в заключении он провел 13 суток.

Еще по теме
Песня из России обошла хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара
Алла Пугачева выпустила посвященные войне песни
«Wink Музыка»: как работает стриминг от Ростелекома
Песню Летова «Все идет по плану» отправили в космос
смотреть все
Культгид #Музыка #Шоу-бизнес
Читайте также
Калибруем GPS: как улучшить навигацию на смартфонах Android
Однокомнатная берлога: как спят медведи
«Запорожец»: как устроен первый доступный автомобиль
В объективе 2020 года: самые невероятные фото живой природы
Самое популярное
Разработан простой способ перевода кошачьих лет в человеческие
Создана древесина с прочностью металла
Кто станет новым участником шоу «Экстрасенсы. Битва сильнейших»
Путин резко повысил зарплаты губернаторов
Обсуждение (4)
О самом главном
Секс по дружбе: пять советов, как не пожалеть об этом
На языке кошек: как понять питомца
Пять приемов расположить к себе людей
Тест на отцовство: всего два варианта
Торты, звонит, граффити: какие неправильные ударения выдают неуча
Тело женщины: как работают эрогенные зоны
Все статьи
Топ комментариев

pepelmetal

Стадия гнева прошла, наступила стадия принятия

Kukuh88

Странный он какой-то. Говорит про отрицательный торговый баланс, как будто золотом платит. Даже интересно...

Nik3316

прикинь как во всем мире... никто нипроизводит всё, все гдето закупаются

Улитка на склоне

Он показал, что полноценный обед будет стоить около 600 рублей. Это равно размеру стипендии у студентов...