Умер впавший в кому рэпер Паша Техник

Рэпер Паша Техник (Павел Ивлев) умер в больнице Таиланда, сообщила в своем телеграм-канале бывшая жена исполнителя Ева Карицкая.

«Царствие небесное. Запомню тебя таким счастливым», — написала она, опубликовав совместное фото с Ивлевым.

Рэперу было 40 лет. В конце марта стало известно о его экстренной госпитализации. По словам друзей Паши Техника, он отравился неизвестным веществом на вечеринке на Пхукете, после чего впал в кому.

Музыкант находился в реанимации в стабильно тяжелом состоянии. Генконсул РФ в провинции Пхукет Егор Иванов отмечал, что состояние Ивлева исключало возможность его транспортировки в Россию.

В 2001 году Паша Техник основал группу Kunteynir. В 2004 году коллектив представил свой дебютный альбом «Эдвард руки ножницы бумага», в который вошли восемнадцать треков. Особого успеха пластинка не снискала.

В 2008 году рэпер был приговорен к шести годам тюрьмы за хранение и распространение запрещенных веществ, из-за чего группа приостановила свою деятельность. Четыре года рэпер провел в колонии строгого режима в Карелии, после чего вышел по УДО.

В 2020 году Паша Техник попал за решетку на 11 месяцев за вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения. Летом 2023 года рэпер снова оказался на скамье подсудимых за пропаганду нацистской символики, на этот раз в заключении он провел 13 суток.