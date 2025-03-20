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«Wink Музыка»: как работает стриминг от Ростелекома

Источник:
Sibnet.ru
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«Wink Музыка» — стриминговая платформа от Ростелекома для прослушивания музыки, онлайн-радио, подкастов и другого контента в аудиоформате. Разберем возможности и фишки сервиса.

«Wink Музыка» — это музыкальный сервис онлайн-кинотеатра Wink. Но работает через собственную веб-версию для браузеров и приложения для устройств на iOS и Android. Скачать приложение «Wink Музыка» можно в AppStore, Google Play или RuStore

Какая есть музыка

В библиотеке «Wink Музыка» — более 70 миллионов композиций, включая свежие альбомы отечественных исполнителей и популярные треки зарубежных музыкантов. Пользователям доступны эксклюзивные релизы и плейлисты, включая тематические, по проектам Wink Originals.

Фирменный рекомендательный алгоритм «Мой поток» подбирает музыку в соответствии с предпочтениями каждого пользователя.

«Мой поток» запоминает, каких исполнителей слушатель искал в приложении, на кого подписывался, какие треки дослушивал до конца, какие композиции добавлял в любимые, а какие сразу переключал.

Wink Музыка
Фото: © music.wink.ru

Чем больше времени пользователь проводит в сервисе и чем чаще лайкает треки, тем лучше алгоритм понимает его музыкальные вкусы. Уже через несколько дней использования точность рекомендаций существенно повышается.

Чтобы обучить «Мой поток», начинать слушать можно по жанрам или настроению (романтика, драйв, вечеринки, звуки природа и другие). Или выбрать из списка популярного: исполнители, альбомы, плейлисты и подборки.

Знакомиться с новинками предлагают «Миксы дня». Это плейлисты с разным ассортиментом треков. В одном плейлисте могут быть максимально близкие к вкусам слушателя новинки, в другом, наоборот, принципиально другие жанры и исполнители. 

Что послушать еще

Радио. В отдельном подразделе «Wink Музыка» собраны практические все популярные онлайн-радиостанции России — от «Europa Plus» и «Ретро FM» до «Авторадио» и «Energy». Вещание транслируется в прямом эфире без потери качества звука.

Онлайн-радиостанции в «Wink Музыка»
Онлайн-радиостанции в «Wink Музыка»
Фото: © Sibnet.ru

Подкасты. В этом разделе доступны подкасты, все они разделены по основным тематикам: от юмора и досуга до истории, фитнесса и науки. Пользователи могут слушать популярных спикеров, прокачивать эрудицию или просто знакомиться с новостями из различных областей знаний.

Детский раздел. Весь контент ориентирован на детей разных возрастов. В разделе можно запустить плейлисты с песенками из любимых мультсериалов, найти модных у молодежи исполнителей, послушать мини-лекции об окружающем мире, науке и технике.

Детский раздел «Wink Музыка»
Детский раздел «Wink Музыка»
Фото: © Sibnet.ru

Чтобы включить детский режим, в настройках приложения «Wink Музыка» достаточно выбрать опцию «Ограничить контент 18+». Она автоматически исключит из воспроизведения все песни и подкасты с нецензурной бранью и взрослыми темами.

Что удобно

Одна из особенностей стриминга — полное отсутствие рекламы, только музыка и контент. Кроме этого, подписчикам доступно скачивание песен и подкастов на свое устройство, чтобы слушать их без доступа к интернету.

В разделе «Мое» можно создавать свои плейлисты, просматривать списки отмеченных треков, альбомов, скачанную музыку и подписки. 

Сколько стоит «Wink Музыка»

Попробовать «Wink Музыка» можно бесплатно в течение 30 дней, далее плата составит 149 рублей в месяц.

Также стриминг доступен для пользователей с действующей подпиской онлайн-кинотеатра Wink «Все в одном». Подписку также можно протестировать бесплатно (7 дней), далее 399 рублей в месяц.

В составе подписки «Wink Все в одном» 50 тысяч фильмов и сериалов, более 240 ТВ-каналов, книги, спорт, игры, караоке.

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