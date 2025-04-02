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Алла Пугачева выпустила посвященные войне песни

Источник:
Sibnet.ru
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Алла Пугачева
Фото: © @alla_orfey

Алла Пугачева выпустила две новые песни: «Поцелуи войны» и «Мама», композиции опубликованы на YouTube-канале певицы.

Текст песни «Мама» Пугачева написала сама. Это диалог матери с сыном-солдатом, погибшим на войне.

«Я проклинаю тот бой, мам, что разлучил нас с тобой. Разлучил...», — говорит сын. «Как я могла отпустить тебя, сын, как могла, в этот ужаснейший бой. Отпустила тебя, бесы попутали», — отвечает ему мать.

Автором слов для песни «Поцелуи войны» стал поэт Андрей Ордынец. Композиция посвящена проведенной летом 1944 года Свирско-Петрозаводской наступательной операции по освобождению от финских войск, сообщается на YouTube-канале композитора Андрея Мисина, написавшего музыку.

«Кого любит война, тех целует она: или миной стальной, или пулей шальной», — такие строчки есть в песне.

У Пугачевой в 2024 году вышло несколько новых песен, а также первый за 16 лет альбом «P.S.». Певица вместе с мужем, юмористом Максимом Галкиным (признан в РФ иноагентом) покинула Россию после начала специальной военной операции на Украине.

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