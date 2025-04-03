Песня из России обошла хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара

Трек башкирской фолк-группы Ay Yola «Homay» обошел в мировом чате хиты Леди Гаги и Кендрика Ламара, композиция из России сейчас занимает шестую строчку.

Песня «Abracadabra» Леди Гаги занимает десятое место, а популярный трек «Not Like Us» Ламара — на 16-е.

Группа Ay Yola состоит из трех участников: уфимского продюсера Руслана Шайхитдинова (диджей Север), его дочери Адель и Рината Рамазанова — заслуженного артиста Башкортостана и основателя этно-рок-группы «Аргымак». Они объединились в 2025 году.

«Homay» — вторая песня коллектива. Она посвящена волшебной птице Хумай, одной из ключевых героинь башкирского эпоса «Урал-батыр».

Первую строчку в чарте Shazam сейчас занимает трек Doechii — Anxiety. Песня вышла еще в 2019 году, но недавно снова завирусилась в соцсетях, поэтому в марте Doechii выпустила новую версию композиции.