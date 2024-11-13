Голосовой помощник VK «Маруся» заговорит другим голосом

Цифровая помощница VK «Маруся» в начале следующего года поменяет голос, сейчас ведется запись с новой актрисой.

Перед этим эксперты VK проводили количественные и качественные исследования, анализировали восприятие голоса и соответствие основным ценностям персонажа «Маруся», пишет РИА Новости.

Они также сравнили звучание «Маруси» с аналогами от конкурентов. Отмечается, что компания планирует сохранить «доброту, позитивный настрой и теплый обволакивающий тембр», присутствующие в нынешнем звучании голосового помощника.

Сейчас голосовой помощник VK «Маруся» общается голосом Елены Соловьевой. Она известна тем, что озвучивала Тринити из «Матрицы», а также Сильвану Ветрокрылую в игре World of Warcraft.