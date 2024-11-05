Российские ноутбуки впервые обошли американские по продажам

Россияне с января по середину октября купили 2,58 миллиона ноутбуков на сумму 163,3 миллиарда рублей.

Это на 12% больше показателей за весь прошлый год в деньгах и на 6% — в штуках, следует из данных «Марвел-Дистрибуции». При этом российские ноутбуки в продаже впервые опередили американские.

Российские бренды заняли 11,6% рынка, тогда как совокупная доля американских Apple, Dell, HP и других в штуках не превышает 10%. В 2022 году суммарная доля американских брендов составляла 30%, а российских — 4%.

Основную долю на рынке в 72% занимают китайские и тайваньские бренды, среди которых лидерами остаются Asus и Lenovo.