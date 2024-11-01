Эксперты американского журнала Time проанализировали все изобретения 2024 года, назвав двести лучших в 30 разных категориях. Покажем десять победителей в категории потребительской электроники — от самого тонкого смартфона до огромного телевизора с нейросетью «на борту».
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Лучшие изобретения 2024 года в электронике. ФОТО
01.11.24, 21:31
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Топ комментариев
pepelmetalНа америке нужна гражданская война, желательно затяжная, пока там будет крысиная возня - мир вздохнёт...
jeryakobросстат. высосем из пальца, наковыряем из носа, возьмем с потолка, узнаем, что одна баба сказала.