Провайдерам пригрозили лишением лицензий за ускорение YouTube

Интернет-провайдеры, использующие средства для обхода ограничений доступа к сайтам, могут лишиться лицензии на оказание услуг, заявил Роскомнадзор.

Соответствующие письма были направлены территориальными управлениями Роскомнадзора по Северо-Западному федеральному округу, по Республике Дагестан и Рязанской области, передает Forbes.

Ведомство подчеркнуло, что предписания подлежат незамедлительному исполнению операторами, в противном случае им грозит привлечение к ответственности по статье 13.45 КоАП, «Нарушение требований законодательства о централизованном управлении сетью связи общего пользования».

В статье 13.45 КоАП говорится о запрете нарушать правила маршрутизации сообщений электросвязи. Роскомнадзор также оставил за собой право в соответствии с законом «О связи» принимать меры вплоть до аннулирования лицензии в судебном порядке.

Работа YouTube в России была замедлена в начале августа. При этом официальных заявлений властей об ограничении доступа к платформе не поступало, на фоне чего операторы начали собственными силами ускорять YouTube. Для этого они применили технологию перенаправления трафика с российских серверов на европейские.

28 августа Центр мониторинга и управления сети связи общего пользования разослал операторам указание не препятствовать действиям властей по замедлению сайтов, однако напрямую в документе про YouTube не говорилось.