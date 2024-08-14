«Воскресший» бренд Meizu вернется в Россию

Китайская компания Meizu вернется на российский рынок, привезя сразу три смартфона. Анонс возвращения был анонсирован на официальной странице производителя в соцсетях.

Предполагалось, что компания предложит на отечественном рынке только бюджетные модели, однако эти опасения были развеяны брендом, который пообещал релиз на российском рынке Meizu 21, Meizu Note 21 и Meizu Note 21 Pro, пишет Mobiltelefon.

Meizu была основана в 2003 году, но со временем оказалась в тени конкурентов — Xiaomi и Huawei. В какой-то момент компания решила отказаться от выпуска смартфонов и покинула международный рынок, включая Россию.

В 2022 году производитель был выкуплен основателем автозавода Geely, который вложил в смартфонный бизнес 1,55 миллиарда долларов. Весной 2023 года были представлены смартфоны Meizu 20 и Meizu 20 Pro, они стали первым обновлением линейки производителя с 2021 года.