Исправившуюся Ивлееву обвинили в неприличной рекламе

Общественное движение «Сорок сороков» решило, что блогер Настя Ивлеева непристойно рекламирует свой новый ресторан Nudles by Ivleeva, и написало заявление в Федеральную антимонопольную службу.

Активистам не понравился слоган Suck it (с английского — «соси это») и само название Nudles, созвучное слову nudes (с английского «голые»), приводит телеграм-канал Mash претензии движения. «Сорок сороков» потребовали запретить рекламу.

Ресторан Nudles by Ivleeva открылся в Москве 7 июня. В видео, размещенном в телеграм-канале Ивлеевой, шеф-повар переводит выражение Suck it как «втягивать». Именно этот нужно делать с подаваемой в баре лапшой.

Реклама ресторана Nudles Насти Ивлеевой Фото: © кадр из видео телеграм-канала Насти Ивлеевой

Ивлееву «отменили» после устроенной ею «голой вечеринки» в конце декабря 2023 года. Она вернулась в медийное поле в начале мая, дав интервью блогеру Луке Ебкову. В нем она сообщила, что побывала на Донбассе. Также она сменила имидж, перекрасившись в брюнетку.