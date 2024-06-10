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Исправившуюся Ивлееву обвинили в неприличной рекламе

Источник:
Sibnet.ru
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Общественное движение «Сорок сороков» решило, что блогер Настя Ивлеева непристойно рекламирует свой новый ресторан Nudles by Ivleeva, и написало заявление в Федеральную антимонопольную службу.

Активистам не понравился слоган Suck it (с английского — «соси это») и само название Nudles, созвучное слову nudes (с английского «голые»), приводит телеграм-канал Mash претензии движения. «Сорок сороков» потребовали запретить рекламу.

Ресторан Nudles by Ivleeva открылся в Москве 7 июня. В видео, размещенном в телеграм-канале Ивлеевой, шеф-повар переводит выражение Suck it как «втягивать». Именно этот нужно делать с подаваемой в баре лапшой.

Реклама ресторана Nudles by Ivleeva
Реклама ресторана Nudles Насти Ивлеевой
Фото: © кадр из видео телеграм-канала Насти Ивлеевой

Ивлееву «отменили» после устроенной ею «голой вечеринки» в конце декабря 2023 года. Она вернулась в медийное поле в начале мая, дав интервью блогеру Луке Ебкову. В нем она сообщила, что побывала на Донбассе. Также она сменила имидж, перекрасившись в брюнетку.

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