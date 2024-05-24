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VK «убьет» легендарный мессенджер ICQ

Источник:
Sibnet.ru
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Легендарный мессенджер ICQ, который перезапустили в 2020 году, завершит работу 26 июня, сообщает пресс-служба VK. Решение принято, чтобы сосредоточить усилия на развитии VK Мессенджера.

Переписку и файлы из ICQ необходимо скопировать и сохранить на компьютер. Пользователям ICQ также порекомендовали перейти на VK Мессенджер. Сотрудники ICQ перейдут к командам продуктов VK Мессенджера и VK WorkSpace, отмечается в сообщении.

Отмечается, что в первом квартале 2024 года средняя ежемесячная аудитория пользователей VK Мессенджера в России составила 72,9 млн пользователей. Сервис становится комплексной платформой для общения с друзьями, потребления контента и взаимодействия с бизнесом.

ICQ входит в портфель активов VK с 2010 года. Последнее масштабное обновление ICQ было проведено в 2020 году — на фоне самоизоляции из-за пандемии COVID-19.

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Топ комментариев

pepelmetal

Оказывается в эту игру можно играть вдвоём

mosquito__2010

У тебя пунктик по поводу китайцев. Ты ещё не продался им что ли ? Зачем мучаешь себя ? Продайся уже разик,...

pepelmetal

Был один уже такой "невидимый"

Удавиков

это же Россия к границам нато приблизилась, судя по твоей логике