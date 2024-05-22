Названы самые популярные предметы ЕГЭ-2024

Среди необязательных предметов для сдачи ЕГЭ в 2024 году самым популярным стало обществознание — его будут сдавать почти 44% выпускников, сообщил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения Анзор Музаев на пресс-конференции.

На втором месте информатика — ее выбрали почти 21% учащихся, затем биология — 19%, физика — 16%, история — 16%, английский — 14%, химия — 14%, литература — 8%. Меньше всего выпускников в этом году выбрали географию, ее будут сдавать чуть больше 3% учащихся.

Основной этап ЕГЭ в 2024 году начнется 23 мая с экзаменов по литературе, географии и химии, и закончится 21 июня. В начале июля для выпускников впервые в истории экзамена выделили дни для пересдачи одного из предметов ЕГЭ в случае, если итоговые баллы их не устроят.

По ранее действующим правилам пересдать ЕГЭ можно было только после завершения вступительной кампании в вузы — не ранее 1 сентября года проведения экзамена. Эта возможность остается у бывших школьников, которые не прошли аттестацию по обязательным предметам.