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Школьную программу синхронизируют с заданиями ЕГЭ

Источник:
Sibnet.ru
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Ряд заданий Единого государственного экзамена не входят в школьную программу, поэтому подготовиться к ним без репетитора сегодня просто невозможно. Правительство работает над синхронизацией школьной программы и задания по ЕГЭ.

Минпросвещения уже разработало семь Федеральных государственных образовательных стандартов, которые позволят создать единый базовый уровень образования для всех школьников в стране, сообщил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

«Сейчас контрольно-измерительные материалы формируются на основании содержания ФГОС и единых программ. В следующем году образовательные программы и материалы экзаменов будут полностью синхронизированы», — цитирует чиновника ТАСС.

Чаще всего задания-сюрпризы встречаются во второй части государственных экзаменов, так называемой части С, которую выбирают ученики, претендующие на больший балл и место в хорошем вузе. Подготовиться к сдаче усложненного ЕГЭ без репетитора пока невозможно.

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Топ комментариев

paramedic

Дать хуситам дальнобойные ракеты и сказать, что мы не участвуем напрямую в этом конфликте.

mosquito__2010

То что Западные политики это стадо шизофреников мог не заметить только дебил.

-Керя-

Это называется проверка реакции. Заметили Запад говорит одно а делает по другому ...

GammiPluh

Опять угрозы... просто дайте пару образцов, утонет один-два военных корабля НАТО, от рук украинцев......